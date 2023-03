Boek te laat inleveren bij de bieb? Dan krijg je straks geen boete meer in Den Haag

De gemeente onderzoekt of boetes en incasso's voor het niet of te laat terugbrengen van een boek overboord kan. ,,Soms kunnen leden een boete niet betalen. De boete zorgt er dan voor dat deze mensen niet meer naar de bieb komen, om te voorkomen dat zij die boete moeten betalen. Ook kinderen zijn hier de dupe van", schrijft het gemeentebestuur in een brief over bibliotheken in Den Haag. ,,En dat willen we natuurlijk niet: we willen graag dat iedereen naar de bibliotheek blijft komen.”