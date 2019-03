'Boeken sterven niet uit, kijk hoe druk het is!'

Even Vragen AanHet is hier lekker druk tijdens de Boekenweek. Heeft het thema 'De moeder de vrouw' te maken met het feit dat het publiek overwegend vrouwelijk is? We vragen het aan Nelleke Groots, boekverkoper bij Paagman.

,,Nee hoor, ook tijdens de Boekenweek krijgen we genoeg mannen over de vloer. Hoewel er vorige week wel voornamelijk vrouwen waren toen Daphne Deckers hier was om voor te lezen uit haar nieuwe boek.''

Verkopen boeken die geschreven zijn door vrouwen beter onder vrouwen?

,,Je hebt natuurlijk wel populaire fictie, bijvoorbeeld over vriendinnen die naar het strand gaan en verliefd worden. Da's zou dan voor vrouwen zijn, terwijl typische thrillers met veel wapens en bloed weer zouden zijn geschreven voor mannen. Maar bij echte literatuur zou dat niks uit moeten maken.''

Heeft de winst van Thierry Baudet een effect gehad op de verkoop van zijn boeken?

,,De dag na de verkiezingen kregen we wel meteen een bestelling binnen van zijn boeken, maar op de lange termijn maakt het weinig verschil.''

Is het waar wat ze zeggen, dat boeken langzaam uitsterven?

,,Nee hoor, kijk hoe druk het hier is. Boeken blijven. We moeten wel ons best blijven doen; acties organiseren en auteurs uitnodigen. Ook kiezen we elke maand een boek van de maand, samen met de medewerkers. Dat soort dingen zijn nodig om boeken levend te houden.''

Wat voor boeken verkopen het best?

,,Tegenwoordig is vooral non-fictie populair. Zelfhulpboeken, maar ook boeken over geschiedenis en biografieën doen het goed. Hier in het centrum doen nieuwe boeken over politiek het ook goed, een stuk beter dan bij onze vestiging aan de Frederik Hendriklaan. Daarover wordt natuurlijk gepraat op de werkvloer en tijdens de lunch, dan komen ze hier even langs om het te kopen.''