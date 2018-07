Boekhorststraat wil oude stijl en sfeer terug

Winkeliers van de Boekhorststraat in Den Haag manen de gemeente tot spoed. De herinichting van een de oudste winkelstraten van Den Haag is tot ergernis van de middenstanders een jaar vertraagd. Ze willen bomen en terrassen.

Volgens ondernemers Robert Stahlecker en Dave Philipsen moet ambtenaren bij de gemeente korte metten maken met dralen. Ze willen terrassen, bomen, sfeerverlichting en de snelheid moet uit de weg.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders vraagt de winkeliersvereniging om een zo spoedig mogelijke herinrichting en de aanpak van de verkeersveiligheid. Het plan ligt er al, en nu willen ze doorpakken.

,,We hebben vernomen dat het plan nu voor een tweede keer is uitgesteld en maken ons daarover ernstig zorgen,'' aldus de voorzitter van de winkeliersvereniging, Dave Philipsen die de vertraging onbegrijpelijk noemt.

Jonge ondernemers

De vertraging werkt volgens de middenstanders negatief door op jonge ondernemers in de straat, maar ook op de bestaande bedrijven die ,,een redelijke boterham'' willen verdienen. ,,Daarbij hebben we te maken met gevaarlijk verkeersgedrag en gevaarlijke situaties voor veel fietsers.''

De voorzitter van de winkeliersvereniging lepelt in de brief op dat het na het vertrek van de tram, eind jaren zestig, snel berg af is gegaan met de winkels in de Boekhorststraat. ,,Met als dieptepunt zes sekswinkels, veel belwinkels, winkels die berucht waren en veel leegstand,'' stelt hij.

De straat zit nu alweer een tijd in de lift. Er zijn nieuwe winkeltjes bij zoals een chocoladecafé. De straat heeft weer een beter imago en in de panden worden luxe appartementen gecreëerd. Binnenkort worden er enkele tientallen opgeleverd, aldus Dave Philipsen die heilig in het positieve effect van die levendigheid gelooft.