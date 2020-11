Boekhoudend politicus vindt vier ton in Haags huishoudboekje: ‘Eén potje staat er al sinds 1941’

Brexit Onderne­mers weten nog niet waar ze aan toe zijn op 1 januari: ‘Het gaat bedrijven sowieso geld kosten'

2 november De Brexit nadert in rap tempo, maar veel ondernemers in de regio weten nog steeds niet waar ze precies aan toe zijn op 1 januari. Uit een enquête onder bedrijven blijkt dat slechts de helft er klaar voor is. ,,Of er nou wel of geen deal komt, het verschil aan de grens is niet zo groot.”