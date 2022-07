Boekweit, steranijs en koriander: biertje dat Rembrandt van Rijn in 1635 dronk nu te proeven

Op zijn zwarte hoed een lange witte veer. Een zwaard langs zijn zij en in zijn rechterhand een langwerpig doorzichtig glas tot de helft gevuld met bier. Het zelfportret De verloren zoon in een herberg van schilder Rembrandt van Rijn is de inspiratie geweest voor het brouwen van een gloednieuw biertje. Het schilderij hangt in museum Gemäldegalerie Alte Meister in het Duitse Dresden.



De zoektocht naar de smaak is te zien in een documentaireserie op Youtube genaamd Op zoek naar smaak, gemaakt op initiatief van CRAFT, de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen in Nederland.



Het vinden van het antwoord op de vraag hoe dát biertje nou smaakte, is makkelijker dan het misschien lijkt. Er bestaan nog recepten uit de 17de eeuw. En het biertje is lichtgekleurd. Dat was volgens Arjan te Hoonte van de Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij in Rijswijk het uitgangspunt voor de ontdekkingstocht. ,,Dan ga je aan de hand van archieven na wat de ingrediënten geweest zouden kunnen zijn. Het is aardig bekend welke bieren er vroeger gebrouwd en gedronken werden. Alleen zijn veel recepten er niet meer. Je had in Delft bijvoorbeeld veel brouwerijen, maar daar is het archief ooit afgebrand.”