Boeren blazen massaal protest in Den Haag af

Er zijn op woensdag 5 februari toch geen boerenprotestacties in Den Haag. Actiegroep Farmers Defence Force heeft de massale optocht met trekkers vanuit het hele land naar de hofstad afgeblazen. Reden is een nieuw onderzoek naar de stikstofuitstoot.

Premier Mark Rutte, minister Schouten (Landbouw) en het Landbouw Collectief gaan komende woensdag met elkaar in gesprek over de stikstofaanpak.



Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) riep eerder nog op tot het protest, maar laat vandaag weten: ,,We houden ons kruit uit tactische overwegingen droog voor als het echt nodig is.” Die beslissing is gisteren genomen, tijdens een vergadering van het Landbouw Collectief, de koepelorganisatie die bestaat uit zowel traditionele belangenbehartigers zoals LTO als protestgroepen als Agractie en Farmers Defence Force.

RIVM-cijfers

Wel gaan de radicale boeren woensdag met het collectief en de minister en premier in gesprek. FDF-voorzitter Mark van den Oever: ,,We gaan inderdaad in gesprek, maar willen wachten met het sluiten van een deal. Dat heeft alles te maken met onze analyse van de RIVM-cijfers over de stikstofuitstoot. Dat gaat nieuwe inzichten bieden in de stikstofuitstoot. Op 20 februari is het Mesdag Zuivelfonds klaar met het doorrekenen, maar geloof mij maar dat het positief zal uitpakken voor de landbouw. Wij verwachten dat de nieuwe gegevens een grote basis onder de stikstofmaatregelen van het kabinet wegslaat. Wij zullen dan ook geen handtekening zetten onder maatregelen die niet blijken te kloppen.’’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte begin deze maand aanvullende data over stikstofuitstoot openbaar. Het gaat om emissiedata waarmee stikstofberekeningen kunnen worden uitgevoerd, als het ware het laatste puzzelstuk van het rekenmodel.

Rechter

Het Mesdag Zuivelfonds en de Stichting Stikstofclaim daagden eind vorig jaar de Nederlandse Staat en het RIVM voor de rechter. Beide organisaties wilden aan de hand van de aanvullende gegevens bepalen of de uitkomsten van de berekeningen van het RIVM over stikstofuitstoot wel kloppen. De rechter stelde dat het RIVM het volledige rekenmodel openbaar moest maken, tenzij er een duidelijk motivatie was om dat niet te doen.

Het tot nu toe niet-controleerbare van de gegevens en rekenmethoden zat niet alleen het fonds en de stichting dwars, maar ook veel boeren. Want juist op basis van die RIVM-data is de conclusie getrokken dat de landbouwsector voor 46 procent verantwoordelijk is voor de stikstofuitstoot.

Het is de verwachting dat het kabinet half februari met een aanvullend pakket maatregelen komt om de stikstofcrisis aan te pakken.