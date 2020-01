Boeren blazen massale optocht naar Den Haag af

Video Burgemees­ter Remkes wil bezitters illegaal vuurwerk uit huis zetten

30 januari Zijn eerste jaarwisseling als burgemeester was meteen één van de heftigste van Den Haag in vele jaren. Johan Remkes wil meer instrumenten voor de overheid om in te kunnen grijpen bij misstanden, maar vindt dat er ook een cultuurverandering bij Hagenaars nodig is. ,,Natuurlijk was er onvrede over dat de vreugdevuren niet doorgingen, maar hier zit ook sociale problematiek achter.”