Boeren brengen Hagenaars ontbijt, binnenstad opnieuw afgezet door legertrucks

In de stad is veel politie op straat met politieauto’s en ME-busjes. Ook blokkeren legervoertuigen de wegen richting binnenstad voor de tractoren. De boeren zijn daar niet blij mee. ,,De inzet is heel groot en provocerend”, aldus Van Keimpema.



De afzettingen blijven totdat de laatste tractor Den Haag heeft verlaten. Reizigers zijn verrast dat ze Den Haag nog niet in kunnen. Ook de HTM is verbaasd.



