Boeren komen met een dreun en tuffen geruisloos weer de stad uit

Als vrijdagmiddag drie trekkers met actievlaggen richting het Binnenhof denderen, komen ze onderweg vanaf het Malieveld geen blokkades tegen. De legervoertuigen en politiebussen, die ‘s ochtends nog kruispunten versperden, zijn opgeruimd en afgevoerd.

Wel staan er nog politiemensen naast hun bussen bij de ingang van het Binnenhof aan de kant van het Torentje van Mark Rutte. Maar daar zwenken de trekkers met hun manshoge banden van af, rollen de Korte Vijverberg op - met achter zich aan een plukje auto’s dat net uit de parkeergarage aan het Plein komt - en draaien vervolgens het Tournooiveld op om terug te gaan aar hun veehouderijen elders in het land.

Naast koning Willem II

Het is het geruisloze einde van een boerenprotest dat donderdagavond met een dreun begint. Het lukt tijdens die koopavond in de Haagse binnenstad 25 boeren op tractoren op te rukken tot de poorten van het Binnenhof. Dat hebben we eerder gezien, eind vorig jaar. Op een avond, voorafgaand aan een aangekondigd protest, stonden ze op dezelfde plek als de trekkers nu, naast het ruiterstandbeeld van koning Willem II.

Ook donderdagavond staan de plattelanders met hun enorme voertuigen in het hart van de democratie. Om hun stem te laten horen op het moment dat er in de Tweede Kamer moet worden gestemd over veevoermaatregelen om de stikstof in de lucht terug te brengen. ,,De regering kan niet bepalen wat wij ons vee te eten geven”, zeggen de veehouders. En dat blijven ze de volgende dag ook nog doen als vóór de maatregel wordt gestemd, ondanks een uit te voeren motie om ook de alternatieven van de veehouders zelf te laten onderzoeken.



Een verrassing is hun komst naar Den Haag niet. Het is breed aangekondigd op sociale media. De anti-lockdown demonstranten, die wél een rondgang mochten maken langs het Binnenhof, pikken een graantje mee van de media-aandacht die de boeren krijgen.

Kersverse burgemeester

Toch is het niet wat de kersverse burgemeester van Den Haag Jan van Zanen de volgende dag nog een keer wil meemaken. Dát de boeren vrijdag wéér willen komen, is via sociale media duidelijk. Hoe de stad daarop vooruit loopt, wordt tegen middernacht al duidelijk. Zwaar militair materieel van Defensie wordt de stad ingereden om forse afzettingen te maken op cruciale punten in de stad. Een ongekend en beproefd middel van Van Zanens voorganger Johan Remkes bij eerder boerenprotest wordt herhaald.

Maar de opkomst wordt vrijdag minder groot dan in eerste instantie verwacht. Voorman Bart Kemp van Agractie verwachtte namelijk een paar honderd boeren, maar uiteindelijk worden het er een stuk of vijftig. Ze staan zonder trekkers op het Malieveld. Het podium blijft leeg.

Volledig scherm Afgeslankt protest op het Malieveld vrijdag. © ANP

Het wordt dan ook een afgeslankte protestactie, waarbij niet veel demonstranten naar Den Haag zijn gekomen. Reden is dat boeren zich vrijdag ook in de rest van het land willen laten zien bij onder meer de provinciehuizen en andere plekken. ,,Een aantal boeren heeft gisteravond al actiegevoerd in Den Haag en we willen onze mening ook op andere plekken laten horen”, aldus Kemp.

Niet lang nadat de laatste trekker door de Utrechtsebaan de stad heeft verlaten, melden zich nieuwe demonstranten in Den Haag. Met veel minder grof geschut posteert een groepje sekswerkers zich met toestemming van de gemeente op de Vijverberg om aan te dringen op staatssteun tijdens de coronacrisis.