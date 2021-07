Boeren krijgen rekening voor beschadigen Malieveld

Honderden boze boeren reden dwars tegen verbod in Malieveld op, Staatsbos­be­heer is ‘not amused’

7 juli Honderden boze boeren zijn vanmiddag dwars tegen een verbod in toch weer met hun trekkers het Malieveld opgereden. Staatsbosbeheer is ‘not amused’. De schade wordt verhaald op de organisatie. Trekkers scheurden ook over het strand, waar veel badgasten lagen, en over het fietspad dichtbij het Malieveld.