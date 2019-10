Boeren maken belofte waar en gaan Malieveld herstellen

In beeld Japanse tuin weer gesloten, geniet na met mooie foto’s

14:02 Wie nog naar de Japanse tuin bij landgoed Clingendael in Den Haag wilde gaan, moet wachten tot de lente van volgend jaar. De populaire tuin is sinds vandaag weer gesloten voor publiek. We maakten een overzicht van de mooiste plaatjes!