Boeren protesteren morgen vanaf 12.00 uur in Den Haag, demonstratie niet aangemeld bij gemeente

Vooraf gevreesde demonstra­tie van boeren verloopt rustig en vreedzaam, alleen incident met shovel

De vooraf gevreesde demonstratie van duizenden boeren in het Haagse Zuiderpark vanmiddag is relatief rustig verlopen. De angst dat de agrariërs massaal hun tractoren zouden meenemen, bleek achteraf ongegrond. Wel was er een incident met vrachtwagens die zonder toestemming het parkterrein opreden. De politie heeft een arrestatie verricht.