Boeren verzamelen zich met trekkers rond Catshuis tijdens interview Mark Rutte in Op1

Meerdere boeren hebben zich maandagavond met hun voertuigen verzameld in de omgeving van het Catshuis tijdens het interview van premier Mark Rutte in Op1. De trekkers staan onder andere opgesteld bij het World Forum tegenover het Catshuis. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse.

De uitzending van Op1 staat maandagavond in het teken van een interview met de premier. Het programma werd vanaf 22.40 uur live uitgezonden vanaf het Catshuis, waar Rutte werd geïnterviewd door Sven Kockelmann.

Na de start van de uitzending verzamelden meerdere boeren met trekkers zich voor het Catshuis. Er is veel politie op de been, zowel bij het Catshuis als bij het nabijgelegen World Forum. Op beelden is te zien dat er zo'n tien voertuigen voor het World Forum geparkeerd staan.

Verschillende boeren parkeerden hun trekkers vlakbij het Catshuis.

In de speciale uitzending sprak Kockelmann met de premier over onder meer de zorgen en de onrust in het land. Ook spraken ze over kritiek op het kabinet en de premier zelf. Het was ‘meestal terecht’ als er kritiek kwam op premier Mark Rutte dat hij tijdens crises onzichtbaar was, zei hij in het programma. Onder meer tijdens de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire of rondom de gasbevingen in Groningen kreeg hij meermaals die kritiek, erkent hij.

Nu wil Rutte zich meer laten zien. ,,Daarom is het zo goed dat we hier zitten”, zei hij tegen Kockelmann. Ook in de Tweede Kamer klonk tijdens de belangrijke debatten na Prinsjesdag vorige week de oproep aan Rutte om zich meer te laten horen, bijvoorbeeld over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

De premier overwoog nog een toespraak te houden vanuit het Torentje. ,,Maar het nadeel is dan dat niemand iets terug kan zeggen.” Dat de premier tijdens de coronacrisis mensen vanuit het Torentje vroeg thuis te blijven was daarnaast ‘wel een heel heftig moment’. Maar Rutte wil niet uitsluiten dat een Torentjestoespraak ‘weer eens een keer nodig is’.

Duurt te lang

Volgens Rutte is de kritiek op het kabinet in tijden van crises veelal ‘dat het soms te lang duurt’. Zo duurde het erg lang voordat het kabinet mensen gerust kon stellen over de dure energienota. Maar de problemen, ook op het gebied van asiel en stikstof, zijn ‘uiterst complex’, zegt Rutte.

Kritiek moet het kabinet wel serieus nemen, zegt de premier. En waar dossiers ingewikkeld zijn en niet zomaar op te lossen zijn, moet het kabinet dat uitleggen volgens Rutte. Hij liet zich maandagavond een uur lang interviewen vanuit het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier. Zo’n interview buiten campagnetijd komt niet vaak voor.

