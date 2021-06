Boeren zijn opnieuw van plan in Den Haag massaal te demonstreren tegen de stikstofmaatregelen

De boeren zijn opnieuw van plan op het Malieveld te demonstreren tegen stikstofreductie. Ze zijn woedend over de uitkomsten van een rapport dat in opdracht van het ministerie van landbouw is opgesteld. Gedacht wordt om de landbouw in de Gelderse Vallei (60-80 procent) en het Groene Hart (50 procent) minder stikstof te laten uitstoten. Dan is het sluiten van boerenbedrijven onvermijdelijk.