Boerenopstand niet te vermijden, maar keiharde acties hebben geen zin

Een boerenopstand is niet meer te vermijden. Natura2000 gooit roet in het boereneten. Veel gebieden die beschermd moeten worden zijn overblijfselen van menselijke inmenging in de natuur. Zoals drooglegging, afgravingen, oude turfwingebieden. Het is op z’n zachts gezegd betwistbaar of dit eigenlijk wel natuur is. Wij hebben dit land grotendeels gebouwd op de bodem van de oceaan.