Boerin Leidschendam (79) vrijgesproken van dierenverwaarlozing

De vrouw leeft al 55 jaar op een boerderij aan de rand van Leidschendam. ,,Mijn leven is altijd dienstbaar geweest aan de dieren”, zei de vrouw vandaag bij de politierechter in Den Haag. Ze was nog altijd in shock over de inval van agenten vorig jaar juli. ,,Die inbeslagname speelt iedere dag als een film door mijn hoofd. Niet te bevatten hoe een van mijn honden door de stal naar hun auto werd gesleept.''



De politie nam de katten en honden mee omdat ze zouden zijn verwaarloosd bij de boerin. Ze zouden in een klein hok opgesloten zitten, te weinig eten en drinken krijgen, onder de vlooien zitten en met andere gezondheidsproblemen kampen. Nadat de boerin vandaag haar verhaal had gedaan bij de rechter bleef er van die beschuldigingen niet veel over.



De vrouw legde uit dat de dieren het grootste gedeelte van de dag juist buiten zijn. ,,Als ik in de tuin aan het rommelen ben, heb ik ze altijd om me heen.” Haar beesten kregen wel degelijk voldoende te eten en te drinken. De agenten vielen alleen binnen op het moment dat de honden en katten net alles op hadden. Er was sprake van een vlooienplaag, bekende de boerin, maar ze was er druk mee bezig. ,,Ik hing de hele dag bij de dierenarts aan de lijn.”