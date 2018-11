Boete na heimelijk filmen in kleedhokje Tikibad

De Katwijker had een bijzondere verklaring voor het filmen. Nee, er was geen sprake van een seksueel motief zoals de reclassering suggereerde. Hij had zichzelf willen filmen om te zien of hij was aangekomen qua gewicht. De fragiel ogende Katwijker, die een opleiding volgt voor het werken met kinderen, zou lijden aan de eetstoornis anexoria nervosa. ,, Ik wilde een bodyscan doen bij mezelf’'. Maar waarom dan ook een naastgelegenhokje filmen?

,, Dat was omdat ik zeker wilde weten of het hokje naast me leeg was, ik heb in het verleden weleens meegemaakt dat iemand onder het tussenschot doorkeek toen ik me aan het filmen was’'. De rechter hield aan: ,, Maar waarom dan jezelf gewoon niet thuis filmen ? Verdachte: ,, Kon niet, omdat mijn broertje altijd op mijn kamer zit met de Playstation te spelen enzo’'. Volgens de advocaat had zijn cliënt beter gewoon even met gewoon z’n ogen kunnen kijken of hij voeten onder het tussenschot zag in het kleedhokje naast hem: ,, Maar het enige verschil is dat hij dat nu met een mobieltje heeft gedaan’'. De raadsman vroeg vrijspraak.