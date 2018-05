Boete voor Henk die rijdend belde, maar 'geen telefoon heeft'

Terwijl de bestuurder probeerde met een smoes onder een boete uit te komen ('Ik heb helemaal geen telefoon'), gooit zijn gesprekspartner die nog aan de lijn hangt, roet in het eten door hoorbaar te vragen of hij er nog is. ,,Henk? Hallo Henk...HENK! Ben je er nog?", klinkt het door de telefoon terwijl de agent naast de auto staat en alles hoort.