Boetes voor afval fors omhoog en cameratoezicht bij containers: ‘Wie niet horen wil, moet maar voelen’

Den Haag heeft in sommige wijken een enorm probleem met mensen die afval naast de containers plaatsen. Dit leidt weer tot enorme frustratie onder andere bewoners. De gemeente heeft allerlei maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan , maar tot nu toe met weinig resultaat. De roep om hogere boetes werd dan ook steeds groter.

Viespeuken

Nu krijgen overtreders een boete van 126 euro bij de eerste keer dat ze de fout in gaan en 160 euro bij de tweede overtreding. Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte): ,,Een klein deel van de inwoners in Den Haag maakt de stad vies. De gemeente ruimt het steeds weer op met in totaal bijna 1000 medewerkers. Uiteraard doen we dat samen met heel veel betrokken inwoners die hun eigen straat schoonmaken, meldingen doen of een orac adopteren. Teleurstellend genoeg gaat het daarna vaak opnieuw mis, omdat viespeuken steeds weer niet hun afval netjes opruimen in een prullenbak of een orac. Het voelt als dweilen met de kraan open. Wie niet horen wil, moet maar voelen.”

De gemeente ziet met name op maandagochtend dat het afval in wijken als Transvaal, Moerwijk en Laakkwartier hand over hand toeneemt. Meeuwen trekken de zakken open waardoor het vuilnis overal op straat belandt. ,,De goeden moeten niet onder de kwaden lijden. Je moet ‘s ochtends met de kinderen naar school kunnen zonder dat je over een afvalberg heen moet stappen. Daar schrik ik echt van en ik trek het me aan.”

Zondag

Naast de hogere boetes komt er een pilot met cameratoezicht die eind dit jaar van start moet gaan. Ook is inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er jaarlijks nodig is voor het ophalen van bijplaatsingen op zondag. Dat gebeurt nu alleen nog op zaterdag.

Bredemeijer: ,,Hoewel de stad nooit 100 procent schoon wordt zolang het gedrag niet verandert, verwachten we dat we met deze aanpak van zowel hogere boetes als het voorstel voor het weghalen van bijplaatsingen op zondag én het gebruik van cameratoezicht een stap de goede richting in zetten. Hiermee laten we zien dat we als gemeente echt doen wat we kunnen.” De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de plannen.

Volledig scherm Wethouder Hilbert Bredemeijer bij de Oracs in het Huijgenspark. © Frank Jansen

Gemiddeld worden er in Den Haag 3500 keer per jaar kosten verhaald op afvaldumpers. Door het hogere bedrag worden er extra inkomsten gegenereerd om de stad schoon te maken. De boete voor heterdaadjes blijft 95 euro. Ondanks een lobby van de gemeente Den Haag wil het Rijk -dat het bedrag vaststelt en int, vasthouden aan een gelijk bedrag in het hele land.

Eerder presenteerde Bredemeijer al het plan Schone Stad voor 2021-2022, met daarin nieuwe acties zoals handhaving in burger, voorlichting in andere taal dan de Nederlandse taal, een pilot met vaste brengdagen voor grofvuil en twee poetsdagen per jaar waarbij bewoners prikkers en andere schoonmaakmiddelen kunnen krijgen om mee te helpen.

Sensoren

Ook worden dit jaar de laatste ondergrondse containers uitgerust met sensoren en eind januari is gestart met het dynamisch inzamelen in het stadsdeel Segbroek. Dit betekent dat containers worden geleegd aan de hand van de gegevens van de vulgraadsensoren. Snel vullende containers worden vaker geleegd, en containers die minder snel vullen, juist minder vaak.

Inmiddels gebeurt dit ook in stadsdeel Centrum, waaronder de containers in de wijk Transvaal, en in Escamp. Deze maand start de gemeente met het dynamisch inzamelen in Laak, Haagse Hout, Scheveningen en Loosduinen. Eind dit jaar worden alle containers op basis van de vulgraadsensoren geleegd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.