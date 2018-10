Bollen dansen in de branding bij Scheveningen

Het kunstwerk is gemaakt als onderdeel van het Sea Sights Festival, dat stilstaat bij de toekomst van de kust. ,,Wij zijn natuur, al lijken we dat te zijn vergeten, bewust of onbewust’’, zegt Doedens. ,,We staan er niet boven, niet onder, we zijn met elkaar verknoopt. Zoals de natuur afhankelijk is van de grillen van de mens, is de mens afhankelijk van de grillen van de natuur. Het tijdelijk landschap met de dubbelbollen symboliseert die onderlinge, kwetsbare afhankelijkheid.’’ Het kunstwerk ligt in de branding en op het strand in de buurt van de pier. Vorig jaar was dit de plek van Ringen aan Zee, een ander kunstwerk van Doedens.