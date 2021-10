Bomen blijven voorlopig op de Mient: dolblije actievoerders hangen de slingers op

Grote bedrijven zoals Shell en Siemens roepen personeel op om spits te mijden: ‘Kom later naar kantoor’

7 oktober Grote bedrijven, zoals Shell en Siemens, roepen hun werknemers op om vooral níet in de spits naar het werk te rijden. De files nemen na anderhalf jaar weer toe naar niveaus van voor de pandemie en zelfs erger. ‘Kom later naar kantoor of werk thuis’.