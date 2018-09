Bomen in de regio hebben het zwaar te verduren

VIDEOHet is je vast niet ontgaan, het waait flink. De bomen in de regio Haaglanden hebben het dan ook zwaar te verduren. De omgevallen bomen en afgebroken takken zorgen voor gevaarlijke situaties.

Zo ontkwam een man in Delft die zijn auto in wilde stappen net aan een boom die omviel door de harde wind. De man kon zonder verwondingen weg komen. De voertuigen hadden minder geluk. Een van de auto's is zwaar beschadigd geraakt evenals de lantaarnpaal.

Boom valt op drie auto's in Delft © District 8

De brandweer moet met grote regelmaat uitrukken vandaag voor de omgevallen bomen, maar ook voor afgebroken takken moet werk verzet worden. De brandweer moest vanmorgen deze tak zagen om te voorkomen dat deze op de weg viel.

Brandweer moet tak in delft uit boom verwijderen i.v.m. veiligheid © District 8

Ook deze boom in een tuin aan de Stationsweg in Den Haag was niet opgewassen tegen de krachtige wind. De helft van de boom is op een muur gevallen die hierdoor voor een groot gedeelte is ingestort. De top belandde op een woning.

De buurman zag het gebeuren en heeft gecontroleerd of er niemand gewond was geraakt. ,,Ik heb hard staan roepen om te controleren of er iemand onder lag, maar volgens mij is niemand gewond geraakt'', zegt hij.

Boom in tuin aan de Stationsweg in Den Haag verliest wederhelft © Jos van Leeuwen