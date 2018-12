Bomenkap bij tijdelijke Tweede Kamer is ‘het slechtste wat je kunt doen’

Tijdens de verbouwing van het Binnenhof verhuist in de zomer van 2020 de Tweede Kamer naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Volgens het rijksvastgoedbedrijf kan de ingang om verkeers- en veiligheidsredenen echter niet aan die kant komen. De entree moet komen aan het Prinses Irenepad en de bomen die daar staan moeten daarom verdwijnen.



Een onbegrijpelijk voornemen, vindt Clara Visser van de Bomenstichting. ,,Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes. Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren. Het rijksvastgoedbedrijf weet echter net de plek te kiezen waar tientallen bijzondere moerascipressen staan.”



Ook de Partij voor de Dieren vindt het een slecht idee om de bomen nu juist uit dit gebied te verwijderen. ,,Hittestress en wateroverlast nemen in rap tempo toe door het veranderende klimaat. Verstenen tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan is het slechtste wat je nu kunt doen”, betoogt Tweede Kamerlid Christine Teunissen. ,,Het kabinet zou moeten inzetten op meer groen rondom het tijdelijke Kamergebouw.”



PvdD-raadslid Robin Smit wil van het Haagse college horen waarom de bomen worden gekapt en niet worden verplant. Hij wil dat het groene karakter wordt behouden en er nieuwe bomen worden teruggeplant.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!