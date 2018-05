Bomenkap in Rijswijk voor verbetering fietspad

Recordaan­tal verwarde mensen: ‘Verstand kwam elke keer te laat’

9:01 De politie kreeg vorig jaar een recordaantal meldingen over verwarde mensen. Soms blijft het bij wat schreeuwen op straat, maar geregeld is het ook ernstiger. Wat gebeurt er met hen? Een enkeling verschijnt voor de rechter, zoals Kees H., die onder meer een valse bommelding deed bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.