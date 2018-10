Bomenkap Scheveningseweg is 'liefdeloze daad'

Vertraagde bussen, trams en treinen in Den Haag zijn live te volgen

17:32 Reizigers in Den Haag kunnen vanaf vandaag live hun bus, tram of trein volgen via de app van Google Maps. Het bedrijf verwacht met de nieuwe functie dat forenzen niet meer onnodig op hun vertraagde vervoersmiddel hoeven te wachten.