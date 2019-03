Bondscoach Sarina Wiegman vecht voor rechten van meisjes

'Echt gebeurd'', zegt Sarina Wiegman (49), bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal. Getogen in Den Haag, woonachtig in Monster. Als ze niet op reis is met het voetbalteam. ,,Wel al veertig jaar geleden, hoor. Ik scoorde, maar het telde niet.‘’



Heel lang wist alleen haar eigen team dat ze een meisje was. Wiegman had zulk kort haar dat ze nauwelijks te onderscheiden was van een jongen. ,,Achteraf denk ik dat mijn ouders heel vooruitstrevend waren. Ik wilde op voetbal? Nou, dan mocht ik op voetbal. Vriendinnen van mij wilden later ook. Die mochten niet van hun ouders, want 'het was geen meisjessport'.‘’



Het duurde nadien nog jaren voor het gemengd voetbal werd ingevoerd. 'Zonde van de grasmat', is een geluid dat vrouwelijke voetballers jaren later nog steeds hoorden. ,,Geen wonder dat veel vrouwen afhaakten. Je wordt er niet echt sterker van als mensen steeds zeggen dat je iets niet kan.''