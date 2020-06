Bondscoach van onze waterkampioenen vaart straks in net zo'n schone boot als zijn sporters

Minder economi­sche krimp in Haagse regio: ‘Er wordt hier weinig geprodu­ceerd’

6:03 De Nederlandse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met bijna 6 procent. Maar niet alle regio’s worden even hard geraakt door de coronacrisis, blijkt uit prognoses van de Rabobank. In de regio Den Haag valt de krimp bijvoorbeeld mee. Dit heeft alles te maken met het soort bedrijven en de overheidsinstellingen die in dit gebied gevestigd zijn.