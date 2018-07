Bonje in Newtonstraat: parkeerplaatsen versus groen

Het gaat er niet bepaald gezellig aan toe gisterochtend in de Newtonstraat in het Haagse Regentessekwartier. De gemeente is amper klaar met het plaatsen van grasmatten en bloembakken, of een aantal bewoners snelt op hoge poten naar de twee 'verloren parkeerplaatsen.' ,,Belachelijk", roept één van hen. Een ander briest: ,,De parkeerdruk is hier al veel te hoog." De gemoederen lopen zo hoog op, dat de politie de boel moet komen sussen.

Wolfert Brederode is één van de twee bewoners die zijn parkeervergunning voor de proef Vrijstraat, die tot eind september loopt, vrijwillig heeft afgestaan. ,,Ik ben bewust bezig met het milieu en wil wel eens ondervinden hoe het is om wat meer moeite te doen om bij mijn auto te komen, die nu in een parkeergarage in Loosduinen staat", legt hij uit. ,,Minder auto's in de straat betekent meer speelruimte voor kinderen. Dat juich ik toe."

De Newtonstraat is de eerste straat in Den Haag waar de proef Vrijstraat is uitgerold. Bewoners bepalen na de proefperiode samen of ze de nieuwe situatie voor altijd willen en wie daarvoor zijn of haar auto definitief wegdoet, of dat er wordt teruggegaan naar de oude situatie. De bedoeling is dat in de toekomst ook onder meer de Fultonstraat, Abrikozenstraat en Ieplaan 'Vrijstraten' worden.