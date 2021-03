Boodschappen gekregen? Hagenaar met uitkering hoeft niet meer te vrezen voor strafkorting

Marina en haar man raakten vlak na elkaar werkloos: ‘In half jaar gingen we van rustig leven naar schuldhulp­ver­le­ning’

20 december Marina en haar man werkten allebei veertig uur in de week, de kinderen gingen naar de opvang en ze hadden allebei een auto, totdat ze vlak na elkaar werkloos raakten. Nu krijgt het gezin voedselbonnen via het Rode Kruis. ,,In een half jaar gingen we van een rustig leven naar de schuldhulpverlening.”