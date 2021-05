Boodschappenservice Flink schrikt van boze Prinsestraat: ‘Op zoek naar oplossing voor etalage’

‘Zet werklozen in om het afvalpro­bleem op te lossen in de stad en in het Westland’

26 mei Hagenaars in de bijstand moeten worden ingezet bij de bestrijding van het afvalprobleem in de stad, in het Westland en de Rotterdamse haven. Daarvoor pleit Hart voor Den Haag naar aanleiding van het bericht van de gemeente dat het steeds moeilijker wordt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of school te begeleiden.