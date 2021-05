Boodschappenservice Flink verpest straatbeeld in de Prinsestraat ‘Die etalage is dramatisch’

o, o den haag Joke (75) zet zich al jaren in voor kinderen, zelf raakte ze op haar 15e haar jeugd kwijt

23 mei Op het Kaapseplein kwam 25 jaar geleden een container met buitenspeelgoed voor kinderen uit Transvaal. Nu zijn er in Transvaal vijf Haagse Hopjes en een Hopmobiel. Joke van den Boomen (75) was er van het eerste uur bij betrokken. Zelf was haar jeugd voorbij toen ze op haar vijftiende zwanger raakte. Een nieuwe aflevering van de onregelmatig verschijnende interviewserie aan de hand van het bekende o, o, den haag.