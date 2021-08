Boosheid bij dierenambulance over gedumpte kittens met uitpuilende oogjes: ‘Hoe harteloos kun je zijn?’

Dierenambu­lan­ce roept op om meeuwen in Den Haag te accepteren: ‘We zullen de stad moeten delen’

5 augustus Het broedseizoen van meeuwen is in volle gang. Traditiegetrouw brengt dat voor een aantal mensen een hoop overlast met zich mee, meldt de dierenambulance in Den Haag. ‘Meeuwen verbieden nesten te bouwen in onze mooie havenstad is wat ons betreft geen optie.’