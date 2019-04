Boosheid en onbegrip bij ADO: ‘granaat is doodsbedreiging’

Het projectiel werd vanochtend gevonden, hangend aan het gebouw, dat naast het stadion van de eredivisieclub staat. Op het pand waren drie andreaskruizen getekend. Mogelijk wordt daarmee het stadswapen van Amsterdam bedoeld en is het een verwijzing naar Ajax-supporters. Fans van beide clubs liggen al decennialang in de clinch met elkaar en mogen sinds dertien jaar over en weer de uitwedstrijden van hun clubs niet bijwonen.

,,Dit is een nieuw dieptepunt in het betaald voetbal”, zegt Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging. ,,Je moet er niet aan denken dat dat ding afgaat als je erlangs loopt. De drie kruizen wijzen wel naar een bepaalde richting, maar het is gissen waarom. Het zou met De Dokwerker te maken kunnen hebben, maar ook met de komst van Juventus.”

Quote Dit is iets heel raars, een nieuwe gradatie in supporters­pro­ble­ma­tiek Jacco van Leeuwen

De Italiaanse topclub speelt morgen in Amsterdam de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax. Juventus-supporters onderhouden al jaren een warme band met ADO-fans. Toch begrijpt Van Leeuwen niet wat er nu gebeurd is. ,,Dit is iets heel raars, een nieuwe gradatie in supportersproblematiek.”

Weerzinwekkend

Ook bij ADO-directeur Mattijs Manders heerst onbegrip. ,,In eerste instantie schrok ik vooral van het incident, maar de schrik heeft inmiddels plaatsgemaakt voor boosheid”, aldus Manders. ,,Het is natuurlijk onacceptabel en weerzinwekkend dat een onverlaat tot een dergelijke daad komt. Dagelijks passeren tientallen voetgangers en fietsers ons supportershome, inclusief schoolgaande jeugd. Als je beseft wat hier had kunnen gebeuren, dan krijg je koude rillingen. Dat gaat ieder besef te boven en elke norm te buiten.”

Van Leeuwen merkte de laatste jaren dat de sfeer in de stadions juist is verbeterd. ,,Er gebeurt nagenoeg niks meer. Als er dan iets is, gaat het over vuurwerk of spreekkoren.” Toch worden wedstrijden tussen ADO en Ajax nog altijd zonder uit-supporters gespeeld. Van Leeuwen: ,,En als straks blijkt dat dit echt uit Amsterdamse hoek komt, zal burgemeester Krikke niet genegen zijn dit te veranderen.”

Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Volledig scherm De omgeving van het Cars Jeans Stadion is momenteel afgezet omdat daar vanochtend een handgranaat werd gevonden. ,,Er hadden hier gewonden, of nee erger, doden kunnen vallen”, reageert ADO-directeur Mattijs Manders. © Regio 15

Volledig scherm Het honk werd beklad met andreaskruizen © Regio 15