Boosheid is verdriet dat te vroeg komt

Reclame­zuil aan Heren­gracht uit protest ‘opgefleurd’ met schilderij

23 januari Buurtbewoners hebben van een verlichte reclamezuil aan de Herengracht in Den Haag vandaag een heus kunstwerk gemaakt. Eerder was al bezwaar aangetekend tegen de plaatsing van 25 van deze zuilen in het centrum van de stad.