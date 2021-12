Boosteren op straat? Groep Haagse huisartsen prikt honderden mensen op een avond

Overigens is sinds woensdagmorgen de XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag geopend. Hierdoor kunnen per dag 15.000 boosters worden gezet in de in totaal zeven vaccinatielocaties in onze regio. Bovendien gaven Haagse huisartsen begin deze week al aan te willen bijspringen met boosteren om zo de ernstige gevolgen die de nieuwe coronavariant omikron kan hebben in te dammen.