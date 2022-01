Boosterprik zonder afspraak? Vanaf vandaag kan het!

Iedereen boven de 18 jaar die zich wil laten vaccineren kan nu zonder afspraak terecht bij een van deze zes priklocaties: het voormalig Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan 600 in Den Haag (tussen 08.00 uur en 13.30 uur en tussen 14.00 uur en 20.00 uur), voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan 664 in Delft (tussen 09.00 uur en 17.00 uur), de Broodfabriek aan de Volmerlaan 12 in Rijswijk (tussen 08.00 en 13.30 uur en tussen 14.00 uur en 20.00 uur), Appelgaarde 2 in Voorburg (tussen 12.00 uur en 20.00 uur), Het Boerhaave gebouw aan de Boerhaavelaan 33 in Zoetermeer (tussen 09.00 uur en 17.00 uur) en in Zalencentrum De Brug aan de Koningin Julianaweg 61 in ‘s-Gravenzande (elke dag tussen 09.00 uur en 17.00 uur).