Boothuis KNRM in Scheveningen gaat na 83 jaar verdwijnen: ‘Is geen plek meer voor’

Jacques krijgt onbegrijpe­lij­ke brief over fout gestalde fiets: ‘Alsof je voor internatio­naal strafhof wordt gedaagd’

Een onnavolgbare brief van de gemeente Den Haag over een verkeerd gestalde fiets. En dat is nog maar een ludiek voorbeeld. Of het niet wat duidelijker kan, is de boodschap op een sticker die je op een onbegrijpelijke brief kan plakken om die retour te sturen.