Bootje drijft af op Prinsessegracht: politie schakelt brandweer in, maar dan blijkt hulp niet meer nodig

Yes! Den Haag krijgt dit jaar eindelijk weer een Pride én Pridewalk

Pak je regenboogvlag maar vast uit de kast, want eindelijk (ein-de-lijk) is er dit jaar weer Pride The Hague te vieren in Den Haag. Het feestje om te vieren wie je bent vond voor het laatst plaats in 2018, dus het is inmiddels wel tijd voor een party.