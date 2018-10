Boozy strikt oud-keeper Hans van Breukelen voor avondje Puur Gelul

Binnen het razende tempo van deze halfjaarlijkse literaire spektakelshow praat Van Breukelen over presteren, falen en de menselijke kant van de topsporter. ,,Net als ieder andere grote naam of aanstormend talent, krijgt hij tien minuten spreektijd’’, zegt Boozy. ,,Dat is nu eenmaal de formule van Puur Gelul. Hoe goed een spreker ook is, ervaring wijst uit dat publiek na tien minuten begint te schuifelen, gapen en hoesten.’’



Puur Gelul staat voor een ‘avond vol overdonderend zinloos verbaal geweld’. Doordat Boozy zelf ook in het land optreedt als dichter en vertegenwoordiger is van diverse grote platenmaatschappijen, ontmoet hij in het land de nodige kandidaten voor zijn programma. ,,Ik stap gewoon op iedereen af en hoor het dan wel of hij of zij wil’’, zegt Boozy. ,,Een gedroomde kandidaat is Matthijs van Nieuwkerk. Die heb ik drie keer niet gevraagd en is dus drie keer niet gekomen. Hans van Breukelen kwam ik tegen op een boekenbeurs. Hij heeft een boek geschreven over de winnersmentaliteit, ‘Van talent naar topspeler’. Het bleek een ontzettend vriendelijke en humoristische man te zijn. Ik legde hem de formule van Puur Gelul uit en twee dagen later had ik al een sms’je dat hij zou komen.’’