Bora (7) zoekt kapiteinspet van overleden vader

De verloren pet is van de vader van Bora geweest, die kapitein was in Turkije en in 2016 is overleden. ,,Bora draagt de pet zeker een paar keer per week en hij neemt hem vaak mee naar school. Donderdag 15 maart kwamen we erachter dat hij verdwenen was", vertelt moeder Marleen.



Aanvankelijk dacht ze dat de pet wel weer terecht zou komen. ,,Maar toen bleek hij ook niet bij opa of op school te liggen. De hele klas van Bora heeft zelfs al naar de pet gezocht."