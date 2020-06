Bordje ‘Niet fietsen op zaterdag’ per ongeluk weggehaald maar komt terug in Rijswijk

Oud-directeur Theo van den Hoek: ‘Ik maakte me zorgen of het North Sea Jazz Festival succesvol zou blijven in Rotterdam’

17:05 Het was een schok voor de Haagse fans toen het North Sea Jazz Festival na dertig jaar naar Rotterdam verhuisde. Om de geschiedenis achter het feest vast te leggen en meer uitleg te geven over de verdwijning, schreef voormalig directeur Theo van den Hoek (71) een boek. ,,Het is nog steeds oud zeer in Den Haag.”