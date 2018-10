Borstkankerpatiënt verlost van snorkel en neusklem

,,We wilden er vanaf'', vertelt klinisch fysicus Eric Franken, die op de afdeling radiotherapie verantwoordelijk is voor de apparatuur en de software. Zijn collega Birgit Hollmann, radiotherapeut, verklaart: ,,Vooral de artsen en laboranten waren niet zo tevreden. De methode was niet comfortabel voor de patiënt. Niet iedereen kan zo'n snorkel in zijn mond verdragen. En dan krijg je ook nog een klem op je neus. Dat is benauwend. Vooral angstige mensen en ouderen redden het niet om het vol te houden.'



Het 'snorkelsysteem' is bedacht om de adem precies op het juiste punt vast te houden. Dat vasthouden van de adem, op het punt dat de longen maximaal zijn uitgezet, gebeurt om het hart te beschermen. Meer afstand tussen de linkerborst en het hart verkleint de kans dat de straling het hart raakt en beschadigt. Hollmann: ,,Als dat gebeurt, is de kans groter dat over 20 tot 25 jaar de kransslagader is verkalkt, wat kan leiden tot hartproblemen.''