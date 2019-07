Boswachter Hans is ook hulpverlener voor daklozen in Haagse parken: Zolang er hoop is, is er leven

Van Popering duwt takken opzij terwijl hij het weggetje volgt van platgelopen planten in de Scheveningse Bosjes. Eerst stuiten we op een fiets die tegen een boom geparkeerd staat. Een stukje verderop liggen slippers, een lege chipszak en een omgevallen vuurkorf. Daarnaast een groot gat in de grond. Iemand schepte hier zand weg om een hol te maken, gestut door pallets, waar hij in kon slapen. ,,Hij kan levend begraven worden”, zegt de boswachter. Iets verderop zit een man met zwart vest, met zijn knieën opgetrokken en zijn rug naar ons toe, op de grond. Hij is een bekende van Van Popering. ,,Een Poolse heroïneverslaafde”, zegt hij. ,,We kunnen hem wel wegsturen, maar hij kan nergens heen.”



Die kaart kan niet iedereen spelen. Gisteren hing Van Popering een officiële brief op een tent in de Scheveningse Bosjes. De man die hier verbleef heeft een persoonlijkheidsstoornis en last van waanbeelden. Hij draagt een Russisch paspoort met zich mee en heeft vage banden met Japan. ,,Hij vertelt vreemde verhalen en tekent buitenaardse wezens in een boekje.” In de brief staat, zowel in het Pools als in het Engels, dat hij in overtreding is door hier te kamperen en dat de gemeente over zal gaan tot ontruiming, indien hij niet vertrekt.