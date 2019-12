Boswachter Jenny werd slechts 41 jaar: ‘In haar streven naar perfectionisme maakte zij het zichzelf soms moeilijk’

Het laatste levensteken van Jenny van Leeuwen is een foto die zij op 25 september op Instagram plaatst. ,,IJsvogels fotograferen is echt een ware uitdaging'', schrijft ze erbij. ,,Ik moest er een stukje voor om, maar deze is gelukt! In Botswana vloog deze vlak langs de boot met een heerlijke buit. Zie vooral ook hoe de bovenkant van de snavel door de vis heen is gespietst!'