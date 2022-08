Boswachter zoekt rechterhand: ‘Mensen snakken er naar om zich terug te trekken in het groen’

Sem Steijn flikt het gelijk bij FC Twente: ‘Mooi als je met Van de Beek wordt vergeleken’

Toen Sem Steijn (20) deze zomer ADO Den Haag voor FC Twente inruilde had hij nooit durven dromen dat hij in de eerste speelronde van de eredivisie direct de matchwinnaar bij zijn nieuwe club zou zijn. Sinds zijn eerste doelpunt in de eredivisie in 2019 namens VVV Venlo heeft Steijn als mens en voetballer grote stappen gemaakt. ,,Dat ik nu met Klaassen en Van de Beek word vergeleken, is hartstikke mooi.”

8 augustus