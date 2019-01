Botsing met lesauto in Rijswijk op gevaarlijk kruispunt

Alhoewel het ongeluk in de buurt van het CBR gebeurde, was het een gewone rijles en geen examen. Volgens District8 en een medewerker van de rijschool was de botsing niet de schuld van de leerling. ,,Het is een heel gevaarlijk kruispunt”, vertelt hij. ,,Het is onlangs aangepast, maar er gebeuren daar nog steeds vaak ongelukken.”