Botsing met politieauto op Benoordenhoutseweg

Twee politievoertuigen zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen op de Benoordenhoutseweg in Den Haag. Dat meldt calamiteitensite Regio15. Een van de auto's was ‘in burger'. Er raakte niemand gewond. Beide voertuigen zijn geborgen.