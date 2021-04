Botsing tussen auto en tram 9 op de Javastraat: bestuurder auto gewond

Ze zijn weer open! Burgemees­ters pakken terrasje en dekentjes voor horecaon­der­ne­mers

28 april Ze zijn open! Na ruim een half jaar gesloten te zijn geweest, stroomden de terrassen vanaf 12.00 uur langzaam vol. Het is één van de versoepelingen die vandaag in gaat. De terrassen mogen, onder voorwaarden, open van 12.00 tot 18.00 uur. Hoe dat ging in onze regio? Lees alles terug in ons blog.