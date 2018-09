Botsing tussen HTM-bus en auto op Soestdijkseplein

Even vragen aan 'Kinderen met een handicap kunnen hun hele leven al niet met de rest meedoen'

14:51 Op 7 oktober is er in Madurodam een heuse marathon, precies 25 keer kleiner dan die in New York. Lucas (12) is ambassadeur van de Madurodam Marathon. Hij gaat die samen met zijn zusje Zoë - die in een rolstoel zit - lopen om geld op te halen voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).