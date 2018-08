Botsing tussen twee auto's in file op A4 bij Rijswijk

CDA wil duidelijk­heid over nieuw pand Omar Munie

10:22 De gemeente Den Haag heeft afgelopen maand onderzoek gedaan naar het gebruik van Rijnstroom aan het Noordeinde, het gebouw dat door tassenmaker Omar Munie wordt gebruikt. Daaruit bleek dat het gebruik strijdig was met het bestemmingsplan. Munie is daarop gevraagd om die werkzaamheden te staken, wat volgens de gemeente is gebeurd.